Каллас призвала хуситов прекратить угрозы блокадой Саудовской Аравии

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала йеменских хуситов прекратить угрозы морской блокады Саудовской Аравии и атаки на международное судоходство.
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