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Первую крупную партию саженцев пионов из Китая везут через Приморье в Москву

Первую крупную партию саженцев пионов из Китая везут через Приморье в Москву

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из КНР партии рассады и саженцев пионов в количестве 24 600 штук.

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