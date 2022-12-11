Первую крупную партию саженцев пионов из Китая везут через Приморье в Москву

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из КНР партии рассады и саженцев пионов в количестве 24 600 штук.
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