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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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К созданию сериала по Mass Effect присоединился сценарист фильма “Стартрек: Беск...

К созданию сериала по Mass Effect присоединился сценарист фильма “Стартрек: Беск...

К созданию сериала по Mass Effect присоединился сценарист фильма “Стартрек: Бесконечность”Телеадаптация Mass Effect от Amazon делает новый шаг к реализации: к проекту в качестве шоураннера присоединился Даг Юнг – сценарист научно-фантастического боевика “Стартрек: Бесконечность”.

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