К созданию сериала по Mass Effect присоединился сценарист фильма “Стартрек: Беск...

К созданию сериала по Mass Effect присоединился сценарист фильма “Стартрек: Бесконечность”Телеадаптация Mass Effect от Amazon делает новый шаг к реализации: к проекту в качестве шоураннера присоединился Даг Юнг – сценарист научно-фантастического боевика “Стартрек: Бесконечность”.