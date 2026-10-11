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Армия России поразила дата-центр "Тенет" в Одессе и сухогруз в Черноморске

Армия России поразила дата-центр "Тенет" в Одессе и сухогруз в Черноморске

max.ru/Минобороны России Российские военные в ночь на 11 октября продолжили наносить удары дронами по дата-центрам и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.

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