Армия России поразила дата-центр "Тенет" в Одессе и сухогруз в Черноморске

max.ru/Минобороны России Российские военные в ночь на 11 октября продолжили наносить удары дронами по дата-центрам и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.
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