«Молчаливое большинство» остановило десоветизацию в Новосибирске

Очередная неудачная попытка переименования площади Свердлова в Новосибирске показала, что «молчаливое большинство» жителей не поддерживает эти инициативы, заявил преподаватель кафедры философии Новосибирского Государственного Университета, историк Евгений Рыжененков 23 июня в беседе ИА Красная Весна.
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