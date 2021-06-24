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«Молчаливое большинство» остановило десоветизацию в Новосибирске

«Молчаливое большинство» остановило десоветизацию в Новосибирске

Очередная неудачная попытка переименования площади Свердлова в Новосибирске показала, что «молчаливое большинство» жителей не поддерживает эти инициативы, заявил преподаватель кафедры философии Новосибирского Государственного Университета, историк Евгений Рыжененков 23 июня в беседе ИА Красная Весна.

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