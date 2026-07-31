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Аргументы недели

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Ученые связали бедность в молодости с ускоренным старением мозга к 50 годам

Ученые связали бедность в молодости с ускоренным старением мозга к 50 годам

Хроническая тревога из-за нехватки денег и долгов напрямую ускоряет биологическое старение мозга. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты масштабного исследования в журнале Innovation in Aging.

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