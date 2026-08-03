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Царьград

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Теннисист Бублик посетил гастрономический фестиваль в Суздале

Теннисист Бублик посетил гастрономический фестиваль в Суздале

Теннисист Александр Бублик стал гостем Праздника огурца в Суздале, который прошёл 1 и 2 августа. Спортсмен поделился в соцсетях впечатлениями и фотографиями, отметив особый интерес к местным кулинарным традициям, включая блюдо из огурцов и бутерброд с салом.

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