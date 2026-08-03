Теннисист Бублик посетил гастрономический фестиваль в Суздале

Теннисист Александр Бублик стал гостем Праздника огурца в Суздале, который прошёл 1 и 2 августа. Спортсмен поделился в соцсетях впечатлениями и фотографиями, отметив особый интерес к местным кулинарным традициям, включая блюдо из огурцов и бутерброд с салом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии