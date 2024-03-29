Сергей Собянин: Завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Готовность объекта составляет более 60% Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, как продвигается строительство городского вокзала «Щербинка» второго маршрута Московских центральных диаметров.
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