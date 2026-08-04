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Аргументы недели

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Иномарку петербуржца с долгом в 6 млн рублей арестовали в автомастерской

Иномарку петербуржца с долгом в 6 млн рублей арестовали в автомастерской

Судебные приставы Санкт-Петербурга нашли и арестовали автомобиль «БМВ 5», который принадлежал 44-летнему должнику.

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