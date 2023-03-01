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Орлов набрал 2+1 в игре с «Калгари» и стал 1-й звездой. У него 5 очков в 3 матчах за «Бостон»

Орлов набрал 2+1 в игре с «Калгари» и стал 1-й звездой. У него 5 очков в 3 матчах за «Бостон»

Дмитрий Орлов набрал 2+1 в матче с «Калгари» и стал 1-й звездой. Защитник «Бостона» сделал дубль и отметился голевой передачей в матче с «Флэймс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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