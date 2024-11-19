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В сети опять впомнили про Янину Лазаревну

В сети опять впомнили про Янину Лазаревну

Ух, какие всё люди! Какие знаменитые, известные лица! Помните, как они блистали на отечественном ТВ? и казалось, блеску этому не будет конца - он будет вечен и нескончаем.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Когда  война , и  все нервные  -  на  двух  стульях  не  усидишь.
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18 час.
СМ
Сергей Медведев
Просто не пускать этих персонажей в студии московского и петербургского телецентров.В студии нашего ижевского телецентра эти персонажи ни разу не появлялись.
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13 час.

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