– Вам не трудно сделать мне, пожалуйста, кофе с пенкой? – Да раз плюнуть...

Поляк и француз на пляже. Вокруг француза — стая женщин, на поляка же внимания никто не обращает. Обидно ему стало, подошел он к французу и говорит:— Слушай, почему ты пользуешься успехом, а я — нет?— Очень просто, — отвечает француз.