Русский, греки, поляки и баварец: кем по национальности были 8 самых известных гитлеровских военачальников

Обычно все без исключения немецкие военачальники времен нацисткой Германии считаются эдакими стопроцентными голубоглазыми арийцами, упоротыми германцами до мозга костей.
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