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Повысят на уровень инфляции: Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

Повысят на уровень инфляции: Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

Депутаты Государственной Думы приняли закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам до уровня фактической инфляции.

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