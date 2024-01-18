Мэр Бийска рассказал, как повидал Путина на форуме в Москве

Виктор Щигрев посетил форум "Малая Родина — сила России" Мэр Бийска Виктор Щигрев рассказал об участии в форуме "Малая Родина — сила России", где президент Владимир Путин встретился с главами муниципалитетов.
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