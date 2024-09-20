Бастрыкин поручил возбудить дело по факту инцидента с челябинской учительницей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который оскорбил преподавательницу школы Челябинска, после чего её госпитализировали с инсультом.
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