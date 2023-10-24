Я просто любил сразу двух женщин, но в итоге они подло отняли у меня самое дорогое

Майя Maja

Он решил оставить как двух главных величин в своей жизни, ну а они решили поделить его величину на всю свою оставшуюся жизнь пополам. Лично для себя. Все закономерно. Никакой преданности таким мужичкам не положено. И вот это и есть справедливость)) Говорят что женщины себе придумывают идеалы. А тут такое мужичком придумано... А как еще и обыграл, подлец)