ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Я просто любил сразу двух женщин, но в итоге они подло отняли у меня самое дорогое

Я просто любил сразу двух женщин, но в итоге они подло отняли у меня самое дорогое

- Нина, за что мне это? Почему ты так со мной поступила? - спрашивал я жену. - Так тебе тайному стороннику полигамии и надо.

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Комментарии
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Вера Федорова
Самое дорогое!😜
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4 д.
Элина Морозова
У него самое дорогое-животные инстинкты.
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4 д.
Майя Maja
Он решил оставить как двух главных величин в своей жизни, ну а они решили поделить его величину на всю свою оставшуюся жизнь пополам. Лично для себя. Все закономерно. Никакой преданности таким мужичкам не положено. И вот это и есть справедливость)) Говорят что женщины себе придумывают идеалы. А тут такое мужичком придумано... А как еще и обыграл, подлец)
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3 д.

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