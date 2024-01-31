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Закон, порядок, государство

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За кубок Приморья по ледовому спидвею сразятся три команды из Уссурийска

За кубок Приморья по ледовому спидвею сразятся три команды из Уссурийска

На катке владивостокского стадиона "Авангард" в воскресенье, 4 февраля, разыграют Кубок Приморского края по ледовому спидвею (6+).

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