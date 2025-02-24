Как изменятся характеристики 7,62-мм патронов, если их почти полвека на складе продержать

О влиянии старения пороха на начальную скорость пуль 7,62-мм калибра на примере модернизированного станкового пулемёта Калашникова (ПКМС) и револьвера ТОЗ-36.
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