Иностранные государства незаконно собирают личные данные россиян перед выборами в Госдуму

Иностранные государства незаконно собирают личные данные россиян в преддверии выборов в Государственную Думу Российской Федерации, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
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