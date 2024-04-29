На митинге в Тбилиси задержали экс-министра Петриашвили

В воскресенье в Тбилиси на митинге против законопроекта об иностранных агентах полицейские задержали бывшего государственного министра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили.
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