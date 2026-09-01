Обновленный Avatr 11 будет официально продаваться в России за 7 млн рублей

В России стартовали продажи обновленного электрического кроссовера Avatr 11 2026 модельного года. Автомобиль уже доступен у официальных дилеров, стоимость начинается от 6,99 млн рублей.
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