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Обновленный Avatr 11 будет официально продаваться в России за 7 млн рублей

Обновленный Avatr 11 будет официально продаваться в России за 7 млн рублей

В России стартовали продажи обновленного электрического кроссовера Avatr 11 2026 модельного года. Автомобиль уже доступен у официальных дилеров, стоимость начинается от 6,99 млн рублей.

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