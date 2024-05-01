Захарова: США делают что угодно, лишь бы оторвать Украину от России

В эфире программы на «радио Sputnik» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою озабоченность изменениями, внесенными в текст на мемориальной доске дома-музея Михаила Булгакова в Киеве, указывая на их символизм для отношений между Украиной и Россией.