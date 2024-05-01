Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 936 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Пиндостан просто так на лопатки не положишь! В РОССИИ очень немало их сторонников и лоббистов, значит эта 5 колонна р...Sohu: Возмездие М...
  • Иван Петров
    Так если Байден невменяемый, значит и электорат должен быть такой же, чтобы даже не знали за кого голосуют.Globe: закон о св...
  • Горыныч
    Поймать и подметать улицы годик - два. С табличкой на груди и спине, за что наказан.В Екатеринбурге в...

Захарова: США делают что угодно, лишь бы оторвать Украину от России

Захарова: США делают что угодно, лишь бы оторвать Украину от России

В эфире программы на «радио Sputnik» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою озабоченность изменениями, внесенными в текст на мемориальной доске дома-музея Михаила Булгакова в Киеве, указывая на их символизм для отношений между Украиной и Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх