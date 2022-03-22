«Манчестер Юнайтед» интересуется Ришарлисоном (Goal.com)

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Эвертона». Манкунианцы летом хотят подписать Ришарлисона, утверждает Goal.

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