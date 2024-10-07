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Традиции и обряды на День Сергия Радонежского, что можно и что нельзя делать 8 октября 2024

Традиции и обряды на День Сергия Радонежского, что можно и что нельзя делать 8 октября 2024

Традиции и обряды на День Сергия Радонежского, что можно и что нельзя делать 8 октября 2024 Алёна Юрьева8 октября 2024 года православные христиане отмечают день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского.

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