Традиции и обряды на День Сергия Радонежского, что можно и что нельзя делать 8 октября 2024 Алёна Юрьева8 октября 2024 года православные христиане отмечают день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского.
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