Как российскому кино поможет возвращение цензуры

Власти могут повысить качество российского кино, введя цензуру. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие отечественного кинематографа» поручил снимать в России фильмы в соответствии с духовно-нравственным ценностями страны.
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