Стали известны направления сотрудничества России и ОАЭ

Вице-премьер России - глава Минпромторга Денис Мантуров и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед Аль-Джабер провели рабочую встречу и обсудили кооперацию в автопроме и фармацевтике.
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