Треть россиян будут работать 23 Февраля и 8 Марта в 2024 году

Аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян будут работать 23 Февраля и 8 Марта в 2024 году. Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении RT, треть (34%) опрошенных собираются работать во время грядущих праздников.
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