В Европе назвали капитуляцию ВСУ условием мира на Украине

Капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ) является обязательным условием мира на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на странице в соцсети X.
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