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«Воевать некому»: США считают, что с Украиной покончено

«Воевать некому»: США считают, что с Украиной покончено

Поставленное Западом оружие не помогло киевскому режиму. Страна обречена на поражение. Таким заявлением в недавнем интервью поделился экс-помощник министра финансов США по экономической политике Пол Крейг Робертс, передает издание EADaily.

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