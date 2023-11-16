Поставленное Западом оружие не помогло киевскому режиму. Страна обречена на поражение. Таким заявлением в недавнем интервью поделился экс-помощник министра финансов США по экономической политике Пол Крейг Робертс, передает издание EADaily.
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