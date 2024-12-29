С января 2025 года в России вступят в силу новые законы, проиндексируют пенсии и другие социальные выплаты, а также повысят МРОТ и прожиточный минимум.
В России с 1 января повысят МРОТ и проиндексируют пенсии
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Интересно...А на сколько ЦЕНЫ поднимутся с 1 января????..НЕ ПОВЫСЯТ...А НЕМНОГО КОМПЕНСИРУЮТ ИНФЛЯЦИЮ....так вернее
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14 час.
Anatoly Kiselev
Поднимутся на столько на сколько позволит государство и мы. Просто не надо брать товары с повышенными ценами до тех пор пока они не станут приемлимыми. Законы рынка должны быть управляемы нами.
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14 час.
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