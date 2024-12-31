В Туле выплата при заключении контракта в 2,1 млн рублей продлена до 1 марта

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о том, что региональная выплата при заключении контракта в 2,1 млн рублей продлена до 1 марта 2025 годаГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале сообщил о том, что региональная выплата при заключении контракта в 2,1 млн рублей продлена до 1 марта 2025 года.