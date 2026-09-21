Ну и небольшие мысли вслух. 🔹Явный успех «Единой России», которая и в Госдуму, и в ЗакС набирает более половины голосов избирателей, не может не заставить нервничать парстроителей в АП.
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