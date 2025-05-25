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Царьград

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"Да что творится с погодой?!": Прогноз на лето изумил даже синоптиков

"Да что творится с погодой?!": Прогноз на лето изумил даже синоптиков

Лето - 2025 ожидается аномально жарким и засушливым. Во всяком случае, именно такими публикациями недавно оказались наводнены информационные порталы.

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