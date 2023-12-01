Охлобыстин отказался идти на интервью к иноагенту Дудю

Иван Охлобыстин известен не только как популярный актер, режиссер, сценарист и писатель. Он еще и тот человек, который не лезет за словом в карман и может открыто порассуждать на самые сложные темы, дать ответ на неудобные вопросы без боязни вызвать гнев любителей «новой этики».
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