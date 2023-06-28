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“Что там с русским ЯО?”: Запад перенервничал из-за мятежа в России

“Что там с русским ЯО?”: Запад перенервничал из-за мятежа в России

Одна из главных причин повышенного внимания Запада к ситуации с казусом “Вагнера” и пропагандистской накачки глобальными СМИ тезиса “Слабая Россия трещит по швам” заключается в том, что наша страна обладает ядерным оружием Источник: sila-rf.

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