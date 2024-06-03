FT: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсуждали Украину, газопровод и работу банков

Глава российского государства Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках своей встречи, которая прошла в мае в Пекине, обсудили участие КНР в конференции по Украине в Швейцарии, строительство газопровода «Сила Сибири — 2» и усиление присутствия китайских банков в России.