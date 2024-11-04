Санду пообещала прислушаться к мнению оппозиции Молдавии

Президент Молдавии и кандидат на выборах нового лидера страны Майя Санду, выступая на брифинге после обработки более 96% голосов, заявила, что готова учитывать в своей будущей работе мнение не только своих соратников, но и оппонентов.
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