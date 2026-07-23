Сенатор Карасин: США не смогут похитить Путина, как Мадуро

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с "Ридусом" прокомментировал заявление посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева о том, что американская сторона сигнализирует о заинтересованности в участии президента РФ Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в декабре в Майами.
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