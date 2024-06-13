16 моделей — не предел. «Автотор» расширяет линейку и собирается наладить производство автокомпонентов

«Автотор» собирается выпускать больше моделей автомобилей и наладить собственное производство автокомпонентов, о чем заявил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
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