Туркмения и Иран обсудили увеличение грузопотоков через таможенные переходы

Делегация Таможенной администрации Исламской Республики Иран находилась с 21 по 22 января с рабочим визитом в столице Туркмении городе Ашхабаде, сообщила таможенная служба Туркмении 23 января на своем официальном сайте.
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