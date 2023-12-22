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Уроженец Новосибирской области может стать кандидатом в президенты России

Уроженец Новосибирской области может стать кандидатом в президенты России

Николая Харитонова могут выдвинуть в кандидаты 22 декабря.Кандидатом на выборы президента России может стать уроженец Новосибирской области, депутат Госдумы Николай Харитонов, который возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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