Уроженец Новосибирской области может стать кандидатом в президенты России

Николая Харитонова могут выдвинуть в кандидаты 22 декабря.Кандидатом на выборы президента России может стать уроженец Новосибирской области, депутат Госдумы Николай Харитонов, который возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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