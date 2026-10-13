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Военное кино в ЕС: опыт Эстонии и Франции

Военное кино в ЕС: опыт Эстонии и Франции

Уже вторая страна в Евросоюзе решила вкладывать деньги в фильмы и игры для «укрепления воли к самообороне».

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