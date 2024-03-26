В СПЧ заявили, что смертную казнь возвращать нельзя

Потому что смертная казнь "не является эффективной и не предотвратит преступлений" С террористами должны работать ученые, чтобы понять природу терроризма, заявила РИА Новости член Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.
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