Театр абсурда
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Театр абсурда

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Международные гастроли стали одним из главных достижений театрального сезона «Санктъ-Петербургъ Опера»

В «Санктъ-Петербургъ Опера» завершился 39-й театральный сезон. Яркие премьеры, престижные профессиональные награды, масштабные гастроли в России и за рубежом, а также новые просветительские проекты подтвердили статус театра как одного из ведущих музыкальных коллективов страны.

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