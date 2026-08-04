EFE: Испания выделит €25 млн на помощь несовершеннолетним мигрантам в Сеуте

Власти Испании выделят €25 млн на помощь несовершеннолетним мигрантам, прибывшим без взрослых в анклав Сеута во время миграционного кризиса, сообщает EFE со ссылкой на министра интеграции, миграции и социального обеспечения Эльму Саис.