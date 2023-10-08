Политолог Вароли назвал неожиданную выгоду Москвы от антироссийской пропаганды

Около четверти американцев положительно воспринимают президента РФ Владимира Путина, и это происходит на фоне продолжающийся антикремлевской пропаганды, продвигаемой администрацией американского лидера Джо Байдена, заявил американский журналист и политолог Джон Вароли в беседе с RNN.
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