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Политолог Вароли назвал неожиданную выгоду Москвы от антироссийской пропаганды

Политолог Вароли назвал неожиданную выгоду Москвы от антироссийской пропаганды

Около четверти американцев положительно воспринимают президента РФ Владимира Путина, и это происходит на фоне продолжающийся антикремлевской пропаганды, продвигаемой администрацией американского лидера Джо Байдена, заявил американский журналист и политолог Джон Вароли в беседе с RNN.

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