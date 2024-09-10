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Подмосковье в огне: полторы сотни дронов атаковали Россию

Подмосковье в огне: полторы сотни дронов атаковали Россию

Минувшей ночью Украина предприняла масштабную атаку против ряда регионов РФ, включая столичный. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в Минобороны РФ и представители власти на местах.

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