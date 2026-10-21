Колумбия: Шестеро полицейских получили ранения в результате нападения предполагаемых повстанцев Армии национального освобождения (ELN) на полицейский участок Пелайя в департаменте Сесар ранним утром с использованием начиненных бомбами дронов.
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