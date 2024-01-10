Ученые обнаружили циркуляцию токсичных "вечных" химикатов в водах Арктики

Ученые из Род-Айлендского университета США и Центра полярных и морских исследований Гельмгольца в Германии обнаружили циркуляцию “вечных химикатов” — пер- и полифторированных алкильных веществ (ПФАС) между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.