Ученые обнаружили циркуляцию токсичных "вечных" химикатов в водах Арктики

Ученые из Род-Айлендского университета США и Центра полярных и морских исследований Гельмгольца в Германии обнаружили циркуляцию “вечных химикатов” — пер- и полифторированных алкильных веществ (ПФАС) между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.
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